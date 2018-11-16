Превратилась в тыкву. Сборная России, которую мы знаем и не любим, вернулась

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Как сборная России сыграет в Швеции?



 

Превратилась в тыкву. Сборная России, которую мы знаем и не любим, вернулась

Не успела в Москве наступить полночь, а четвертьфиналисты чемпионата мира уже разгромно летели команде, не вышедшей из группы. Но спокойно: 1/4 ЧМ с первых минут начал лишь 1 человек из вчерашнего стартового состава. Rusfootball.info – о не приятном, но, наверное, неизбежном возвращении во времена до летней сказки.



Сразу в старт

Травмы и проблемы ведущих нападающих открыли бразильцу не просто путь в сборную, а в её стартовый состав. И здесь больших вопросов быть не могло: кто-то ожидал увидеть с первых минут Чалова, но очевидно, что на роль сменщика Дзюбы по игровым характеристикам Ари подходит лучше.

Так что неожиданность, если её можно таковой назвать, оказалась в полузащите – Алексей Миранчук появился в старте, хотя брат в последнее время выглядит лучше его. Работавший комментатором на матче Евгений Савин был очень удивлён этому и весь первый тайм всё равно называл Миранчука Антоном, хотя необходимости подчёркивать имя при наличии одного брата на поле не было.

Зобнин всё-таки остался вне заявки, а вот Константин Рауш и Роман Нойштедтер в такой встрече не появиться не могли.

Надо было играть как с Испанией? Ну примерно так и играли

Довелось читать в твиттере, что с топовыми сборными нашим нужно играть как с Испанией на ЧМ – отбиваться, отбиваться. Однако начало встречи от России примерно такое намерение и показало. Неправильно говорить, что команда Черчесова решила сыграть смело и за это получила. Да, уже проигрывая в счёте, наши шли в очень высокий и рискованный прессинг, пропускали контратаки, но сперва Россия всей командой садилась за линию мяча и собиралась встречать соперника доказавшим свою эффективность осенью оборонительным модулем 4-4-2, а мячи прилетели не из быстрых контратак в наказание за авантюрность.



Да, пожалуй, одним из заметных отличий от матча с испанцами была схема. Уже после пропущенного мяча Черчесов скомандовал перейти на 5-4-1, видимо, признав свою изначальную ошибку. Набабкин перешёл в центр обороны, а Ерохин – на непривычное даже для этого многостаночника место правого латераля. Начинал встречу Александр слева в полузащите, где провёл с десяток матчей за «Зенит», но это всё равно удивило Георгия Черданцева, который ведёт обзорную программу о российском футболе, однако футбол смотрит только когда комментирует, и то невнимательно.

Преемник Сычёва

Знакомство российских домохозяек с Ари вряд ли вызвало у них радостные эмоции: первый темнокожий игрок в истории сборной России в начале встречи дважды отметился попаданием в офсайд, рискуя повторить судьбу Дмитрия Сычёва, вокруг которого лет 8 назад в интернете развернулся целый культ офсайда. Но в дальнейшем Ари принимал мяч только спиной к воротам. Впрочем, результат был одинаково плюс-минус никаким, хотя с Чаловым при такой игре стало бы только хуже. Выход вместо Ари легендарного Зе был более-менее объясним.



Разделить вину за офсайды в перспективных контратаках, а то и передать большую её часть, наш новый соотечественник должен с Алексеем Миранчуком. Он ну очень медленно соображал и тогда дважды явно затянул с решением. Кстати, уже на 13-й минуте после смены схемы Алексей перешёл налево, где куда привычнее играть его брату.

Комментаторы раз 10 повторили фразу «Ари тяжело». И это было действительно так: за некоторые мячи он умудрялся цеплять, несмотря на огромное превосходство Зюле в габаритах, но в основном борьбу, конечно, проигрывал, поскольку мячи прилетали к нему какие попало. Чтобы успешно бороться с защитником «Баварии», Ари нужны были очень качественные передачи. Несколько пасов всё-таки шли форварду в ноги, но тут уже у него возникали проблемы с приёмом.

За родину!

За сборную России с первых минут вышли 2 немца, и оба показали, что Германия от их ухода ничего не потеряла. Например, именно неграмотное выдёргивание Рауша привело к цепи ошибок, приведших к первому голу. Третий во много на совести Нойштедтера. Вообще Германия быстро, уже в первом тайме нащупала слабость на фланге Рауша и целенаправленно туда давила. Черчесов, как мы уже сказали, пошёл на смену схему, но не особо помогло.



Может, команде не хватило ещё пары-тройки легионеров? Марио не хватало совершенно точно, Гильерме – может быть…



Паниковать не стоит. Это была вторая сборная

Конечно, разнос, устроенный резерву чехов нашей второй командой завысил ожидания и привёл к созданию магического ореола: нам начало казаться, что майка сборной России под руководством Черчесова сама по себе даёт +100 к скиллам и способность творить чудеса. Но то, что прошло дома со странными чехами, не могло пройти в Германии.

Да, немцы тоже играли без нескольких лидеров, но команду представляли игроки топовых клубов. Правую бровку рвал Керер из «ПСЖ», в нападении были ребята из «Ман Сити» и «Баварии», и так далее по списку. У нас такого резерва нет и в помине, а потери были понесены колоссальные.



Акинфеев, Марио, Игнашевич, Кутепов, Жирков, Зобнин, Черышев, Самедов, Головин, Дзюба, прости господи, Смолов – имейте совесть, невозможно без сборов из подручных материалов (при всём уважении к игрокам нашей сборной нынешнего созыва) за короткий срок создать абсолютно новую команду, потеряв всех перечисленных исполнителей. Вчерашний матч может и мог, но не должен был закончиться иначе. Черчесов – хороший тренер, но не маг и не волшебник, чтобы, не имея целой команды квалифицированных исполнителей (это Германия могла бы пережить такое более-мене безболезненно) и времени на работу, держать уровень чемпионата мира бесконечно и гостевой победой лишить друга Йоахима Лёва работы.

Да, мы вернулись к позициям до чемпионата мира, когда не могли оказать сопротивления топовым сборным, но весной можем увидеть и другую команду, которую все очень полюбили. Разводить истерику, костерить легионеров не стоит – сборная России столкнулась с объективными трудностями, которые со временем должна преодолеть. Часть из них нужно решить уже к матчу со Швецией, ведь и этим составом можно было сыграть гораздо более организованно.

Товарищеский матч

Германия – Россия 3:0

Голы: Сане, 8, Зюле, 25, Гнабри, 40.


Германия: Нойер, Киммих, Зюле, Рюдигер (Та, 61), Гинтер, Хектор, Вернер (Брандт, 65), Керер, Хаверц (Руди, 65), Сане (Горецка, 77), Гнабри (Мюллер, 73).

Россия: Лунёв, Набабкин (Семёнов, 79), Нойштедтер, Джикия, Рауш (Кудряшов, 73), Газинский, Кузяев (Камболов, 71), Ерохин, Ионов (Полоз, 75), Ал. Миранчук (Ан. Миранчук, 61), Ари.

Предупреждения: Ерохин, 64.

Роман Гуськов, Rusfootball.info

Фото: Константин Рыбин / РФС
Теги: Сборная России Ари Нойштедтер Рауш
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