Превратилась в тыкву. Сборная России, которую мы знаем и не любим, вернулась

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Популярные новости:
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
2:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|1:0
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|2:1
|Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|17:00 14.07
|Бельгия
|2:0
|Англия
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Франция
|4:2
|Хорватия
|Москва, Лужники
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Превратилась в тыкву. Сборная России, которую мы знаем и не любим, вернулась
Не успела в Москве наступить полночь, а четвертьфиналисты чемпионата мира уже разгромно летели команде, не вышедшей из группы. Но спокойно: 1/4 ЧМ с первых минут начал лишь 1 человек из вчерашнего стартового состава. Rusfootball.info – о не приятном, но, наверное, неизбежном возвращении во времена до летней сказки.
Сразу в старт
Травмы и проблемы ведущих нападающих открыли бразильцу не просто путь в сборную, а в её стартовый состав. И здесь больших вопросов быть не могло: кто-то ожидал увидеть с первых минут Чалова, но очевидно, что на роль сменщика Дзюбы по игровым характеристикам Ари подходит лучше.
Так что неожиданность, если её можно таковой назвать, оказалась в полузащите – Алексей Миранчук появился в старте, хотя брат в последнее время выглядит лучше его. Работавший комментатором на матче Евгений Савин был очень удивлён этому и весь первый тайм всё равно называл Миранчука Антоном, хотя необходимости подчёркивать имя при наличии одного брата на поле не было.
Зобнин всё-таки остался вне заявки, а вот Константин Рауш и Роман Нойштедтер в такой встрече не появиться не могли.
Надо было играть как с Испанией? Ну примерно так и играли
Довелось читать в твиттере, что с топовыми сборными нашим нужно играть как с Испанией на ЧМ – отбиваться, отбиваться. Однако начало встречи от России примерно такое намерение и показало. Неправильно говорить, что команда Черчесова решила сыграть смело и за это получила. Да, уже проигрывая в счёте, наши шли в очень высокий и рискованный прессинг, пропускали контратаки, но сперва Россия всей командой садилась за линию мяча и собиралась встречать соперника доказавшим свою эффективность осенью оборонительным модулем 4-4-2, а мячи прилетели не из быстрых контратак в наказание за авантюрность.
Да, пожалуй, одним из заметных отличий от матча с испанцами была схема. Уже после пропущенного мяча Черчесов скомандовал перейти на 5-4-1, видимо, признав свою изначальную ошибку. Набабкин перешёл в центр обороны, а Ерохин – на непривычное даже для этого многостаночника место правого латераля. Начинал встречу Александр слева в полузащите, где провёл с десяток матчей за «Зенит», но это всё равно удивило Георгия Черданцева, который ведёт обзорную программу о российском футболе, однако футбол смотрит только когда комментирует, и то невнимательно.
Преемник Сычёва
Знакомство российских домохозяек с Ари вряд ли вызвало у них радостные эмоции: первый темнокожий игрок в истории сборной России в начале встречи дважды отметился попаданием в офсайд, рискуя повторить судьбу Дмитрия Сычёва, вокруг которого лет 8 назад в интернете развернулся целый культ офсайда. Но в дальнейшем Ари принимал мяч только спиной к воротам. Впрочем, результат был одинаково плюс-минус никаким, хотя с Чаловым при такой игре стало бы только хуже. Выход вместо Ари легендарного Зе был более-менее объясним.
Разделить вину за офсайды в перспективных контратаках, а то и передать большую её часть, наш новый соотечественник должен с Алексеем Миранчуком. Он ну очень медленно соображал и тогда дважды явно затянул с решением. Кстати, уже на 13-й минуте после смены схемы Алексей перешёл налево, где куда привычнее играть его брату.
Комментаторы раз 10 повторили фразу «Ари тяжело». И это было действительно так: за некоторые мячи он умудрялся цеплять, несмотря на огромное превосходство Зюле в габаритах, но в основном борьбу, конечно, проигрывал, поскольку мячи прилетали к нему какие попало. Чтобы успешно бороться с защитником «Баварии», Ари нужны были очень качественные передачи. Несколько пасов всё-таки шли форварду в ноги, но тут уже у него возникали проблемы с приёмом.
За родину!
За сборную России с первых минут вышли 2 немца, и оба показали, что Германия от их ухода ничего не потеряла. Например, именно неграмотное выдёргивание Рауша привело к цепи ошибок, приведших к первому голу. Третий во много на совести Нойштедтера. Вообще Германия быстро, уже в первом тайме нащупала слабость на фланге Рауша и целенаправленно туда давила. Черчесов, как мы уже сказали, пошёл на смену схему, но не особо помогло.
Может, команде не хватило ещё пары-тройки легионеров? Марио не хватало совершенно точно, Гильерме – может быть…
Паниковать не стоит. Это была вторая сборная
Конечно, разнос, устроенный резерву чехов нашей второй командой завысил ожидания и привёл к созданию магического ореола: нам начало казаться, что майка сборной России под руководством Черчесова сама по себе даёт +100 к скиллам и способность творить чудеса. Но то, что прошло дома со странными чехами, не могло пройти в Германии.
Да, немцы тоже играли без нескольких лидеров, но команду представляли игроки топовых клубов. Правую бровку рвал Керер из «ПСЖ», в нападении были ребята из «Ман Сити» и «Баварии», и так далее по списку. У нас такого резерва нет и в помине, а потери были понесены колоссальные.
Акинфеев, Марио, Игнашевич, Кутепов, Жирков, Зобнин, Черышев, Самедов, Головин, Дзюба, прости господи, Смолов – имейте совесть, невозможно без сборов из подручных материалов (при всём уважении к игрокам нашей сборной нынешнего созыва) за короткий срок создать абсолютно новую команду, потеряв всех перечисленных исполнителей. Вчерашний матч может и мог, но не должен был закончиться иначе. Черчесов – хороший тренер, но не маг и не волшебник, чтобы, не имея целой команды квалифицированных исполнителей (это Германия могла бы пережить такое более-мене безболезненно) и времени на работу, держать уровень чемпионата мира бесконечно и гостевой победой лишить друга Йоахима Лёва работы.
Да, мы вернулись к позициям до чемпионата мира, когда не могли оказать сопротивления топовым сборным, но весной можем увидеть и другую команду, которую все очень полюбили. Разводить истерику, костерить легионеров не стоит – сборная России столкнулась с объективными трудностями, которые со временем должна преодолеть. Часть из них нужно решить уже к матчу со Швецией, ведь и этим составом можно было сыграть гораздо более организованно.
Германия: Нойер, Киммих, Зюле, Рюдигер (Та, 61), Гинтер, Хектор, Вернер (Брандт, 65), Керер, Хаверц (Руди, 65), Сане (Горецка, 77), Гнабри (Мюллер, 73).
Россия: Лунёв, Набабкин (Семёнов, 79), Нойштедтер, Джикия, Рауш (Кудряшов, 73), Газинский, Кузяев (Камболов, 71), Ерохин, Ионов (Полоз, 75), Ал. Миранчук (Ан. Миранчук, 61), Ари.
Предупреждения: Ерохин, 64.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Константин Рыбин / РФС
Сразу в старт
Травмы и проблемы ведущих нападающих открыли бразильцу не просто путь в сборную, а в её стартовый состав. И здесь больших вопросов быть не могло: кто-то ожидал увидеть с первых минут Чалова, но очевидно, что на роль сменщика Дзюбы по игровым характеристикам Ари подходит лучше.
Так что неожиданность, если её можно таковой назвать, оказалась в полузащите – Алексей Миранчук появился в старте, хотя брат в последнее время выглядит лучше его. Работавший комментатором на матче Евгений Савин был очень удивлён этому и весь первый тайм всё равно называл Миранчука Антоном, хотя необходимости подчёркивать имя при наличии одного брата на поле не было.
Зобнин всё-таки остался вне заявки, а вот Константин Рауш и Роман Нойштедтер в такой встрече не появиться не могли.
Надо было играть как с Испанией? Ну примерно так и играли
Довелось читать в твиттере, что с топовыми сборными нашим нужно играть как с Испанией на ЧМ – отбиваться, отбиваться. Однако начало встречи от России примерно такое намерение и показало. Неправильно говорить, что команда Черчесова решила сыграть смело и за это получила. Да, уже проигрывая в счёте, наши шли в очень высокий и рискованный прессинг, пропускали контратаки, но сперва Россия всей командой садилась за линию мяча и собиралась встречать соперника доказавшим свою эффективность осенью оборонительным модулем 4-4-2, а мячи прилетели не из быстрых контратак в наказание за авантюрность.
гол забил Андрею— #ВГИК (@vgikofficial) November 15, 2018
Да, пожалуй, одним из заметных отличий от матча с испанцами была схема. Уже после пропущенного мяча Черчесов скомандовал перейти на 5-4-1, видимо, признав свою изначальную ошибку. Набабкин перешёл в центр обороны, а Ерохин – на непривычное даже для этого многостаночника место правого латераля. Начинал встречу Александр слева в полузащите, где провёл с десяток матчей за «Зенит», но это всё равно удивило Георгия Черданцева, который ведёт обзорную программу о российском футболе, однако футбол смотрит только когда комментирует, и то невнимательно.
Преемник Сычёва
Знакомство российских домохозяек с Ари вряд ли вызвало у них радостные эмоции: первый темнокожий игрок в истории сборной России в начале встречи дважды отметился попаданием в офсайд, рискуя повторить судьбу Дмитрия Сычёва, вокруг которого лет 8 назад в интернете развернулся целый культ офсайда. Но в дальнейшем Ари принимал мяч только спиной к воротам. Впрочем, результат был одинаково плюс-минус никаким, хотя с Чаловым при такой игре стало бы только хуже. Выход вместо Ари легендарного Зе был более-менее объясним.
Разделить вину за офсайды в перспективных контратаках, а то и передать большую её часть, наш новый соотечественник должен с Алексеем Миранчуком. Он ну очень медленно соображал и тогда дважды явно затянул с решением. Кстати, уже на 13-й минуте после смены схемы Алексей перешёл налево, где куда привычнее играть его брату.
Комментаторы раз 10 повторили фразу «Ари тяжело». И это было действительно так: за некоторые мячи он умудрялся цеплять, несмотря на огромное превосходство Зюле в габаритах, но в основном борьбу, конечно, проигрывал, поскольку мячи прилетали к нему какие попало. Чтобы успешно бороться с защитником «Баварии», Ари нужны были очень качественные передачи. Несколько пасов всё-таки шли форварду в ноги, но тут уже у него возникали проблемы с приёмом.
За родину!
За сборную России с первых минут вышли 2 немца, и оба показали, что Германия от их ухода ничего не потеряла. Например, именно неграмотное выдёргивание Рауша привело к цепи ошибок, приведших к первому голу. Третий во много на совести Нойштедтера. Вообще Германия быстро, уже в первом тайме нащупала слабость на фланге Рауша и целенаправленно туда давила. Черчесов, как мы уже сказали, пошёл на смену схему, но не особо помогло.
Рауш настолько крут, что на угловом скауты топ клубов закидали его контрактами pic.twitter.com/sY1r9kFlf2— СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) November 15, 2018
Может, команде не хватило ещё пары-тройки легионеров? Марио не хватало совершенно точно, Гильерме – может быть…
Сегодня нет, и вот к чему это привело— Мельгарехо дали паспорт? (@PassportIndian) November 15, 2018
Паниковать не стоит. Это была вторая сборная
Конечно, разнос, устроенный резерву чехов нашей второй командой завысил ожидания и привёл к созданию магического ореола: нам начало казаться, что майка сборной России под руководством Черчесова сама по себе даёт +100 к скиллам и способность творить чудеса. Но то, что прошло дома со странными чехами, не могло пройти в Германии.
Да, немцы тоже играли без нескольких лидеров, но команду представляли игроки топовых клубов. Правую бровку рвал Керер из «ПСЖ», в нападении были ребята из «Ман Сити» и «Баварии», и так далее по списку. У нас такого резерва нет и в помине, а потери были понесены колоссальные.
Состав сборной напоминает Россию-2. Нужно ещё Красножана на бровку— Андрей Панков (@andreypankovv) November 15, 2018
Акинфеев, Марио, Игнашевич, Кутепов, Жирков, Зобнин, Черышев, Самедов, Головин, Дзюба, прости господи, Смолов – имейте совесть, невозможно без сборов из подручных материалов (при всём уважении к игрокам нашей сборной нынешнего созыва) за короткий срок создать абсолютно новую команду, потеряв всех перечисленных исполнителей. Вчерашний матч может и мог, но не должен был закончиться иначе. Черчесов – хороший тренер, но не маг и не волшебник, чтобы, не имея целой команды квалифицированных исполнителей (это Германия могла бы пережить такое более-мене безболезненно) и времени на работу, держать уровень чемпионата мира бесконечно и гостевой победой лишить друга Йоахима Лёва работы.
Да, мы вернулись к позициям до чемпионата мира, когда не могли оказать сопротивления топовым сборным, но весной можем увидеть и другую команду, которую все очень полюбили. Разводить истерику, костерить легионеров не стоит – сборная России столкнулась с объективными трудностями, которые со временем должна преодолеть. Часть из них нужно решить уже к матчу со Швецией, ведь и этим составом можно было сыграть гораздо более организованно.
Товарищеский матч
Германия – Россия 3:0
Голы: Сане, 8, Зюле, 25, Гнабри, 40.
Германия – Россия 3:0
Голы: Сане, 8, Зюле, 25, Гнабри, 40.
Германия: Нойер, Киммих, Зюле, Рюдигер (Та, 61), Гинтер, Хектор, Вернер (Брандт, 65), Керер, Хаверц (Руди, 65), Сане (Горецка, 77), Гнабри (Мюллер, 73).
Россия: Лунёв, Набабкин (Семёнов, 79), Нойштедтер, Джикия, Рауш (Кудряшов, 73), Газинский, Кузяев (Камболов, 71), Ерохин, Ионов (Полоз, 75), Ал. Миранчук (Ан. Миранчук, 61), Ари.
Предупреждения: Ерохин, 64.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Константин Рыбин / РФС
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