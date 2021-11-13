"Он очень требовательный тренер. Его понимание футбола заключается в том, что он хочет, чтобы его команда играла без страха. Это совпадает с моим желанием. Мне тоже нравится, когда команда действует решительно и не боится", – цитирует Головина официальный сайт ФИФА.
Напомним, уже в это воскресенье сборной России предстоит решающий матч квалификации к ЧМ-2022 против Хорватии. Встреча, которая состоится в Сплите, стартует в 17:00 по Москве.
После прихода Карпина на пост главного тренера, сборная России пока что ни разу не проиграла. Прямо сейчас у России серия из 5 побед подряд. В матче с Хорватами для выхода на Чемпионат мира будет достаточно ничьей.
Головин: Карпин хочет, чтобы его команда играла без страха
Полузащитник сборной России Александр Головин поделился мнением о наставнике национальной команды Валерии Карпине.
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