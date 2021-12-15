"Не согласен, что тренер поставил точку. На одной из последних пресс-конференций он сказал, что может вызвать Артема на стыковые матчи. Для этого ему, в первую очередь, нужно хорошо выступать за "Зенит", - цитирует Дюкова "РБ Спорт".
Напомним, Дзюба попал в расширенный список Карпина на октябрьские матчи сборной, но отказался, сославшись на неоптимальную форму. После этого Карпин ни разу не вызывал 33-летнего форварда.
В следующем году сборной предстоит сыграть в стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2022 в Катаре. Первым соперником россиян станет сборная Польши, матч с которой состоится 24 марта. В случае победы над поляками подопечные Карпина выйдут на победителя пары Швеция - Чехия.
В текущем розыгрыше РПЛ Дзюба сыграл в 17 матчах и забил 10 мячей. Прямо сейчас он идет вторым в гонке бомбардиров, отставая на три мяча от Гамида Агаларова из "Уфы".
Его контракт с "Зенитом" истекает летом следующего года.
Дюков - о перспективах Дзюбы в сборной: не согласен, что Карпин поставил точку
Президент РФС Александр Дюков высказался о возможном вызове форварда "Зенита" Артема Дзюбы в сборную России.
Фото: Sport24