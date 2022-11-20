- Грустно смотреть на турнир со стороны, когда мы сами должны быть там. По этой причине теперь не смотрю Лигу чемпионов, Лигу Европы. Смотрю хайлайты, какие-то решения судей, но матчи – нет. Полностью сосредоточился на чемпионате России, - приводит комментарий Карасева "РБ Спорт".
Сергей Карасев является арбитром ФИФА. Сергей не был включен в заявку судей на предстоящий Чемпионат мира. Ранее россиянин судил матчи ЛЧ, ЛЕ и Евро-2020. Также в 2021 году Карасев отработал матч Суперкубка Европы, в котором "Челси" по пенальти обыграл "Вильярреал" (1:1, 6:5 пен.). Также арбитр весной судил матчи чемпионата Саудовской Аравии.
В этом сезоне РПЛ Карасев отсудил 10 встреч, в том числе матч 13 тура между ЦСКА и "Спартаком", который закончился со счетом 2:2.
В среду Сергей был главным арбитром в товарищеском матче между Узбекистаном и Казахстаном (2:0).
Судья Карасев: не буду смотреть ЧМ-2022
Судья Карасев рассказал, что не будет смотреть Чемпионат мира в Катаре.
Фото: "СЭ"