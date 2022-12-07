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Португальский журналист: Роналду – мешок, которые не бежит и не защищается

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Португальский журналист Флавио Микель Силва оценил игру капитана сборной Португалии Криштиану Роналду.
Фото: Getty Images
- Все говорят о Роналду. Ну так посмотрите: в этом и заключается главное отличие португальской команды с Роналду, который, как мешок, не защищается и не бежит. Он играет за другую команду, не ту, которую мы видели вчера, - цитирует журналиста Sport24.

Криштиану Роналду вчера не вышел в первых минут в составе Португалии на матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии. Форвард появился всего на 17 минут и забил мяч, который отменили из-за офсайда. В групповом этапе Криштиану выходил в стартовом составе во всех трех матчах. На счету игрока один забитый мяч с пенальти в ворота Ганы (3:2). В матче против Южной Кореи наставник португальцев Фернанду Сантуш заменил Роналду, после чего, по информации различных источников, нападающий выразил недовольство своей заменой.

В четвертьфинале ЧМ-2022 подопечные Фернанду Сантуша сыграют с Марокко.


Роналду Сборная Португалии
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