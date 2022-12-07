Хорватский журналист: Ловрен великолепен на ЧМ-2022

Хорватский журналист Анте Бушкулич дал оценку игре защитника "Зенита
" Деяна Ловрена.
- Деян просто великолепен на этом чемпионате мира. До начала турнира его позиция была под вопросом, многие считали, что Далич будет использовать в центре защиты связку Гвардиол — Шутало. Но тренер решил играть с Ловреном и по итогу это решение оказалось просто великолепным, - приводит комментарий журналиста "РБ Спорт"
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На ЧМ-2022 Хорватия смогла выйти из группы со второго места, обогнал Бельгию. В 1/8 финала подопечные Златко Далича смогли обыграть Японию. Основное время матча закончилось со счетом 1:1, а по пенальти европейцы оказались сильнее. Голкипер хорватов Доминик Ливакович отбил 3 удара.
Защитник "Зенита
" Деян Ловрен провел все 4 матча на турнире. В игре против Японии Ловрен отдал голевую передачу на Ивана Перешича.
В четвертьфинале ЧМ-2022 Хорватия встретится с Бразилией.