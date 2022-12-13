По данным источника, итальянский тренер Карло Анчелотти полностью сосредоточен на работе в "Реале" и не хочет покидать клуб. Специалист рассматривает возможность пролонгации соглашения со "сливочными". "Реал" также не намерен досрочно прекращать отношения с Анчелотти.
63-летний итальянец Карло Анчелотти стал наставником "Реала" летом 2021 года, подписав контракт до 2024 года. Под его руководством мадридский клуб выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов.
Ранее СМИ сообщили, что Анчелотти может возглавить сборную Бразилии следующий летом.
Источник: Marca
Marca: Анчелотти не возглавит сборную Бразилии
Наставник "Реала" Карло Анчелотти не будет работать в сборной Бразилии.
Фото: Getty Images