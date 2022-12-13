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Marca: Анчелотти не возглавит сборную Бразилии

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Наставник "Реала" Карло Анчелотти не будет работать в сборной Бразилии.
Фото: Getty Images
По данным источника, итальянский тренер Карло Анчелотти полностью сосредоточен на работе в "Реале" и не хочет покидать клуб. Специалист рассматривает возможность пролонгации соглашения со "сливочными". "Реал" также не намерен досрочно прекращать отношения с Анчелотти.

63-летний итальянец Карло Анчелотти стал наставником "Реала" летом 2021 года, подписав контракт до 2024 года. Под его руководством мадридский клуб выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов.

Ранее СМИ сообщили, что Анчелотти может возглавить сборную Бразилии следующий летом.

Источник: Marca


Сборная Бразилии Анчелотти Реал
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