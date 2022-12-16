Месси: изучал технику вратаря Хорватии Ливаковича. Он долго ждет, прежде чем среагировать

Капитан аргентинской сборной Лионель Месси рассказал о том, что изучал технику вратаря Хорватии Доминика Ливаковича.

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- Я изучал технику хорватского вратаря. Мы говорили о том, как он долго ждет, прежде чем среагировать. Лучше всего было удивить и пробить сразу, -сказал Месси на пресс-конференции.



Аргентина смогла выйти в финал ЧМ-2022. Это произошло второй раз за три турнира. Южноамериканцы также играли в решающем матче на мундиале в Бразилии в 1024 году, где уступили Германии (0:1). В полуфинале подопечные Лионеля Скалони оказались разгромно обыграли Хорватию (3:0). При счете 0:0 в ворота европейцев был назначен пенальти, который уверенно реализовал Месси.



Хорватский вратарь Доминик Ливакович очень успешен в отражении пенальти на ЧМ-2022. Футболист выиграл две серии пенальти в плей-офф. Сначала хорваты обыграли Японию (1:1, 3-1 пен.), а затем подопечные Златко Далича сенсационно отправили домой одного из главный фаворитов – Бразилию (1:1, 4:2)