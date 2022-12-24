Черчесов: после поражения Аргентины в 1-м туре сказал, что они могут выиграть ЧМ. Главное как закончил, а не как начал

Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов заявил, что не удивился победе сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре.
"После поражения Аргентины от Саудовской Аравии в 1-м туре я сказал: "Не надо удивляться, если аргентинцы выиграют ЧМ". Главное, как закончил, а не как начал. Ни одна из команд не выиграла все матчи в группе ? это же не случайно. Аргентина ? заслуженный чемпион", - приводит слова Черчесова "Чемпионат"
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Напомним, сборная Аргентины начала чемпионат мира в Катаре с поражения от Саудовской Аравии (1:2). Команда Лионеля Скалони до последнего тура могла не выйти в плей-офф. В итоге аргентинцы дошли до финала турнира, где обыграли Францию (3:3, 4:2 в серии пенальти). Эта победа стала первой для Аргентины на чемпионатах мира с 1986 года.