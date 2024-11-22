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Представители РФС не посетят жеребьевку отбора к ЧМ-2026
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Представители РФС не посетят жеребьевку отбора к ЧМ-2026
Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС, сообщил, что представители организации не будут присутствовать на жеребьевке отборочного турнира к ЧМ-2026, которая пройдет 13 декабря в Швейцарии.
Фото: официальный сайт РФС
- Если мы не принимаем участие в отборе, то не посетим жеребьёвку отбора к чемпионату мира, - передает слова генсека РФС
ТАСС
.
Ранее в СМИ появилась информация, что
сборная России
, которая с 2022 года отстранена от международных турниров, не будет допущена до жеребьевки отборочного турнира к ЧМ-2026.
В этом месяце национальная команда провела два товарищеских поединка - 15 ноября сборная разгромила Бруней со счетом 11:0, а спустя четыре дня забила четыре безответных мяча в ворота сборной Сирии.
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Максим Митрофанов
Сборная России
Сегодня, 12:01
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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