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Представители РФС не посетят жеребьевку отбора к ЧМ-2026

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Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС, сообщил, что представители организации не будут присутствовать на жеребьевке отборочного турнира к ЧМ-2026, которая пройдет 13 декабря в Швейцарии.
Фото: официальный сайт РФС
- Если мы не принимаем участие в отборе, то не посетим жеребьёвку отбора к чемпионату мира, - передает слова генсека РФС ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что сборная России, которая с 2022 года отстранена от международных турниров, не будет допущена до жеребьевки отборочного турнира к ЧМ-2026.

В этом месяце национальная команда провела два товарищеских поединка - 15 ноября сборная разгромила Бруней со счетом 11:0, а спустя четыре дня забила четыре безответных мяча в ворота сборной Сирии.

Сборная России
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