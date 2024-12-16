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Канчельскис: теоретический шанс сборной России попасть на ЧМ-2026? Никаких шансов

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис прокомментировал перспективы сборной России на международной арене.
Фото: РФС
сборной России есть призрачный шанс сыграть на Евро-2028. Раньше этого года нас никуда не вернут. Теоретический шанс попасть на ЧМ-2026? Никаких шансов. Уже в жеребьевку нас не включили. А добавлять на особых условиях точно не станут", — цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".

Сборная России была отстранена от участия в международных соревнованиях в феврале 2022 года решением ФИФА и УЕФА. Сроки снятия санкций пока не определены. Жеребьевка отборочного этапа ЧМ-2026 прошла 13 декабря в Цюрихе. Матчи в отборочных группах по пять команд начнутся в марте, а в группах по четыре — в сентябре. Групповой этап завершится в ноябре 2025 года.

Россия не попала в список участников, однако в теории может быть добавлена в одну из групп, если решение об отмене санкций примут до марта 2025 года. Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.

В качестве мест проведения Евро-2028 выбрали следующие страны: Англия, Шотландия, Северная Ирландия, Уэльс и Ирландия. Россия также подавала заявку на проведение чемпионата Европы в 2028 или 2032 году, но УЕФА отклонила её из-за санкций, введённых в отношении России.

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