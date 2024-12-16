Канчельскис: теоретический шанс сборной России попасть на ЧМ-2026? Никаких шансов

Новости
Главные
Все
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости
Матчи
РПЛ 2024/25
Таблица
Календарь
Предстоящие
Прошедшие
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости
Матчи
Первая лига 2024/25
Таблица
Календарь
Предстоящие
Прошедшие
Сборная России
Трансферы
Россия
Европа
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости
Матчи
Лига
Европы
Лига Европы
Новости
Матчи
Англия
Премьер-лига
Новости
Таблица
Календарь
Испания
Ла Лига
Новости
Таблица
Календарь
Италия
Серия А
Новости
Таблица
Календарь
Франция
Лига 1
Новости
Таблица
Календарь
Германия
Бундеслига
Новости
Таблица
Календарь
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
Денис Глушаков назвал лучшего футболиста года в России
3
Источник: Виллиан Жозе не хочет покидать "Спартак" в зимнее трансферное окно
8
Мостовой: с удовольствием поработал бы тренером сборной России
9
Объявлены номинанты на звание игрока месяца в РПЛ по итогам ноября-декабря
4
Александр Головин признан лучшим футболистом 2024 года в России по версии "СЭ"
12
Ещё
Матчи
25
Скрыть
Сегодня (2)
Завтра (1)
Вчера (22)
Английская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Борнмут
23:00
Вест Хэм
Не начат
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
Таблица
Новости
2024/25
Лацио
22:45
Интер
Не начат
Английская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Брайтон
1 - 3
1
3
Кристал Пэлас
Завершен
Манчестер Сити
1 - 2
1
2
Манчестер Юнайтед
Завершен
Саутгемптон
0 - 5
0
5
Тоттенхэм
Завершен
Челси
2 - 1
2
1
Брентфорд
Завершен
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2024/25
Атлетико
1 - 0
1
0
Хетафе
Завершен
Алавес
1 - 1
1
1
Атлетик
Завершен
Вильярреал
1 - 2
1
2
Бетис
Завершен
Реал Сосьедад
0 - 0
0
0
Лас-Пальмас
Завершен
Барселона
0 - 1
0
1
Леганес
Завершен
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
Таблица
Новости
2024/25
Лечче
2 - 1
2
1
Монца
Завершен
Болонья
1 - 0
1
0
Фиорентина
Завершен
Парма
2 - 3
2
3
Верона
Завершен
Комо
2 - 0
2
0
Рома
Завершен
Милан
0 - 0
0
0
Дженоа
Завершен
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Матчи
Таблица
Новости
2024/25
Хайденхайм
1 - 3
1
3
Штутгарт
Завершен
Боруссия Д
1 - 1
1
1
Хоффенхайм
Завершен
РБ Лейпциг
2 - 1
2
1
Айнтрахт
Завершен
Чемпионат Франции. Лига 1
Матчи
Таблица
Новости
2024/25
Монпелье
2 - 2
2
2
Ницца
Завершен
Ренн
2 - 0
2
0
Анже
Завершен
Гавр
0 - 3
0
3
Страсбург
Завершен
Брест
4 - 1
4
1
Нант
Завершен
ПСЖ
3 - 1
3
1
Лион
Завершен
Кубок Италии
Новости
Ювентус
23:00
Кальяри
Не начат
Чемпионат Мира 2022
Чемпионат Мира 2022
Англия: АПЛ 2024/25
Россия: РПЛ 2024/25
Германия: Бундеслига 1 2024/25
Испания: Ла Лига 2024/25
Италия: Серия А 2024/25
Франция: Лига 1 2024/25
Россия: Первая Лига 2024/25
Нидерланды
Сенегал
Англия
США
Аргентина
Польша
Австралия
Франция
Испания
Япония
Марокко
Хорватия
Бразилия
Швейцария
Португалия
Южная Корея
Канчельскис: теоретический шанс сборной России попасть на ЧМ-2026? Никаких шансов
Сегодня, 15:03
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис прокомментировал перспективы
сборной России
на международной арене.
Фото: РФС
"У
сборной России
есть призрачный шанс сыграть на Евро-2028. Раньше этого года нас никуда не вернут. Теоретический шанс попасть на ЧМ-2026? Никаких шансов. Уже в жеребьевку нас не включили. А добавлять на особых условиях точно не станут", — цитирует Канчельскиса
"РБ Спорт"
.
Сборная России была отстранена от участия в международных соревнованиях в феврале 2022 года решением ФИФА и УЕФА. Сроки снятия санкций пока не определены. Жеребьевка отборочного этапа ЧМ-2026 прошла 13 декабря в Цюрихе. Матчи в отборочных группах по пять команд начнутся в марте, а в группах по четыре — в сентябре. Групповой этап завершится в ноябре 2025 года.
Россия не попала в список участников, однако в теории может быть добавлена в одну из групп, если решение об отмене санкций примут до марта 2025 года. Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.
В качестве мест проведения Евро-2028 выбрали следующие страны: Англия, Шотландия, Северная Ирландия, Уэльс и Ирландия. Россия также подавала заявку на проведение чемпионата Европы в 2028 или 2032 году, но УЕФА отклонила её из-за санкций, введённых в отношении России.
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Андрей Канчельскис
Сборная России
Чемпионат Мира
Опубликовал:
Даниил Нахлёсткин
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|
1
+1