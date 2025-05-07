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Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с отстранением сборной России от чемпионата мира по футболу
Сегодня, 08:38
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп признался, что ему не была известна информация о запрете участия
сборной России
в ЧМ-2026.
Фото: РФС
«Я не знал об этом», — цитирует Трампа «
РИА Новости Спорт
».
Напомним, что мундиаль 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике. Российские команды и сборные остаются отстранёнными от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года из-за событий на Украине. С тех пор
сборная России
проводит исключительно товарищеские встречи.
Ранее в марте глава РФС заявил, что рассчитывает на положительное решение о допуске российских команд к международным турнирам в течение года.
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Дональд Трамп
Сборная России
ФИФА
Опубликовал:
Артем Султанов
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