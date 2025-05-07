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Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с отстранением сборной России от чемпионата мира по футболу

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп признался, что ему не была известна информация о запрете участия сборной России в ЧМ-2026.
Фото: РФС
«Я не знал об этом», — цитирует Трампа «РИА Новости Спорт».

Напомним, что мундиаль 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике. Российские команды и сборные остаются отстранёнными от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года из-за событий на Украине. С тех пор сборная России проводит исключительно товарищеские встречи.

Ранее в марте глава РФС заявил, что рассчитывает на положительное решение о допуске российских команд к международным турнирам в течение года.

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