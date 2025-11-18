Новости
Сегодня (12)
Вчера (8)
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Бельгия
7 - 0
7
0
Лихтенштейн
Завершен
Болгария
2 - 1
2
1
Грузия
Завершен
Австрия
1 - 1
1
1
Босния и Герцеговина
Завершен
Косово
1 - 1
1
1
Швейцария
Завершен
Шотландия
4 - 2
4
2
Дания
Завершен
Испания
2 - 2
2
2
Турция
Завершен
Уэльс
7 - 1
7
1
Северная Македония
Завершен
Беларусь
0 - 0
0
0
Греция
Завершен
Швеция
1 - 1
1
1
Словения
Завершен
Румыния
7 - 1
7
1
Сан-Марино
Завершен
Товарищеские матчи. Сборные
Кипр
2 - 4
2
4
Эстония
Завершен
Фарерские острова
1 - 0
1
0
Казахстан
Завершен
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Спартак Кострома
0 - 2
0
2
Родина
Завершен
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Черногория
2 - 3
2
3
Хорватия
Завершен
Германия
6 - 0
6
0
Словакия
Завершен
Мальта
2 - 3
2
3
Польша
Завершен
Северная Ирландия
1 - 0
1
0
Люксембург
Завершен
Чехия
6 - 0
6
0
Гибралтар
Завершен
Нидерланды
4 - 0
4
0
Литва
Завершен
Товарищеские матчи. Сборные
Финляндия
4 - 0
4
0
Андорра
Завершен
Испания напрямую вышла на ЧМ-2026, сыграв вничью с Турцией
Сегодня, 00:54
Сборная Испании сыграла вничью с национальной командой Турции в отборочном матче к ЧМ-2026 (2:2).
Фото: Getty Images
Голами за сборную Турции отличились Дениз Гюль и Салих Озджан. За национальную команду Испании отличились Дани Ольмо и Микель Оярсабаль.
Сборная Испании заняла 1-е место в турнирной таблице группы E, набрав 16 очков в 6-ти встречах. Турция расположилась на 2-й строчке с 13-ю баллами в своем активе.
Квалификация ЧМ-2026
Группа Е. 6 тур
Голы
: Ольмо, 4, Оярсабаль, 62 - Гюль, 42, Озджан, 55.
Испания
: Унаи Симон, Кукурелья, Лапорт, Кубарси, Льоренте, Фабиан Руис, Алеиш Гарсия, Мерино, Ольмо, Пино, Оярсабаль.
Турция
: Байындыр, Кадыоглу, Сеюнджю, Демирал, Акайдин, Челик, Йылмаз, Кекчю, Озджан, Кахведжи, Гюль.
