Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бельгия
7 - 0 7 0
ЛихтенштейнЗавершен
Болгария
2 - 1 2 1
ГрузияЗавершен
Австрия
1 - 1 1 1
Босния и ГерцеговинаЗавершен
Косово
1 - 1 1 1
ШвейцарияЗавершен
Шотландия
4 - 2 4 2
ДанияЗавершен
Испания
2 - 2 2 2
ТурцияЗавершен
Уэльс
7 - 1 7 1
Северная МакедонияЗавершен
Беларусь
0 - 0 0 0
ГрецияЗавершен
Швеция
1 - 1 1 1
СловенияЗавершен
Румыния
7 - 1 7 1
Сан-МариноЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Кипр
2 - 4 2 4
ЭстонияЗавершен
Фарерские острова
1 - 0 1 0
КазахстанЗавершен

Испания напрямую вышла на ЧМ-2026, сыграв вничью с Турцией

Сборная Испании сыграла вничью с национальной командой Турции в отборочном матче к ЧМ-2026 (2:2).
Фото: Getty Images
Голами за сборную Турции отличились Дениз Гюль и Салих Озджан. За национальную команду Испании отличились Дани Ольмо и Микель Оярсабаль.

Сборная Испании заняла 1-е место в турнирной таблице группы E, набрав 16 очков в 6-ти встречах. Турция расположилась на 2-й строчке с 13-ю баллами в своем активе.

Квалификация ЧМ-2026

Группа Е. 6 тур

Голы: Ольмо, 4, Оярсабаль, 62 - Гюль, 42, Озджан, 55.

Испания: Унаи Симон, Кукурелья, Лапорт, Кубарси, Льоренте, Фабиан Руис, Алеиш Гарсия, Мерино, Ольмо, Пино, Оярсабаль.

Турция: Байындыр, Кадыоглу, Сеюнджю, Демирал, Акайдин, Челик, Йылмаз, Кекчю, Озджан, Кахведжи, Гюль.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится