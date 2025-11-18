Испания напрямую вышла на ЧМ-2026, сыграв вничью с Турцией

Сборная Испании сыграла вничью с национальной командой Турции в отборочном матче к ЧМ-2026 (2:2).

Фото: Getty Images

Голами за сборную Турции отличились Дениз Гюль и Салих Озджан. За национальную команду Испании отличились Дани Ольмо и Микель Оярсабаль.



Сборная Испании заняла 1-е место в турнирной таблице группы E, набрав 16 очков в 6-ти встречах. Турция расположилась на 2-й строчке с 13-ю баллами в своем активе.



Квалификация ЧМ-2026



Группа Е. 6 тур



Голы: Ольмо, 4, Оярсабаль, 62 - Гюль, 42, Озджан, 55.



Испания: Унаи Симон, Кукурелья, Лапорт, Кубарси, Льоренте, Фабиан Руис, Алеиш Гарсия, Мерино, Ольмо, Пино, Оярсабаль.



Турция: Байындыр, Кадыоглу, Сеюнджю, Демирал, Акайдин, Челик, Йылмаз, Кекчю, Озджан, Кахведжи, Гюль.