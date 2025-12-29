Черчесов поздравил Адвоката с выходом Кюрасао на ЧМ-2026

Наставник "Ахмата" Станислав Черчесов высказался о попадании сборной Кюрасао на чемпионат мира 2026 года, которую возглавляет Дик Адвокат.

Фото: ФК "Ахмат"





- Помню, на чемпионате Европы-1992 в Швеции участвовало всего восемь команд. А сейчас - 32 и 48 - на мире. Но была возможность, они её реализовали, так что поздравим нашего Дика, - передаёт слова Черчесова



Сборная Кюрасао обеспечила себе выход на чемпионат мира в ноябре, заняв первое место в группе B квалификационного этапа и набрав 12 очков.



Напомним, Дик Адвокат хорошо знаком российским болельщикам - ранее он работал с " Российский тренер отметил, что современные форматы турниров дают больше возможностей, но решающим фактором всё равно остаётся результат на поле.- Помню, на чемпионате Европы-1992 в Швеции участвовало всего восемь команд. А сейчас - 32 и 48 - на мире. Но была возможность, они её реализовали, так что поздравим нашего Дика, - передаёт слова Черчесова Livesport Сборная Кюрасао обеспечила себе выход на чемпионат мира в ноябре, заняв первое место в группе B квалификационного этапа и набрав 12 очков.Напомним, Дик Адвокат хорошо знаком российским болельщикам - ранее он работал с " Зенитом " и возглавлял сборную России.