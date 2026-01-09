В сборной Аргентины оценили шансы Месси сыграть на ЧМ-2026

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони не стал делать прогнозов относительно участия Лионеля Месси на ЧМ-2026.

Фото: Getty Images

По словам тренера, решение по будущему капитана национальной команды будет приниматься без давления и в более поздний срок.



- Я встречался с Месси. Что касается чемпионата мира, посмотрим позже, мы говорили о многом, но не об этом. Не нужно его перегружать, пусть он примет решение, которое должен принять. Затем мы подумаем о том, что лучше для команды, - сказал наставник пресс-службе сборной Аргентины.



Скалони отдельно подчеркнул значение Месси для атмосферы внутри команды, отметив, что пример капитана напрямую влияет на настрой остальных игроков.



Мировое первенство пройдёт с 11 июня по 19 июля. Турнир станет историческим: в нём впервые примут участие 48 сборных.