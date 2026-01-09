В сборной Аргентины оценили шансы Месси сыграть на ЧМ-2026

Новости
Главные новости
Лента новостей
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости РПЛ
Матчи РПЛ
РПЛ 2025/26
Таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Предстоящие игры РПЛ
Прошедшие матчи РПЛ
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости Первой Лиги
Матчи Первой лиги
Первая лига 2025/26
Таблица Первой лиги
Календарь Первой Лиги
Предстоящие игры Первой лиги
Прошедшие матчи Первой лиги
Сборная России
Трансферы
Новости трансферов России
Европейские трансферы
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
Шевалье рассказал о реакции на появление Сафонова в основе "ПСЖ"
"Зенит" не смог полностью окупить трансфер Жерсона - источник
16
ПАОК повысил предложение по трансферу игрока "Зенита" - источник
"Крылья Советов" арендовали нападающего ЦСКА - источник
3
Представитель Жерсона подтвердил, что игрок покинул "Зенит"
12
Главные новости
Чемпионат Мира 2022
Чемпионат Мира 2022
Англия: АПЛ 2025/26
Россия: РПЛ 2025/26
Германия: Бундеслига 1 2025/26
Испания: Ла Лига 2025/26
Италия: Серия А 2025/26
Франция: Лига 1 2025/26
Россия: Первая Лига 2025/26
Нидерланды
Сенегал
Англия
США
Аргентина
Польша
Австралия
Франция
Испания
Япония
Марокко
Хорватия
Бразилия
Швейцария
Португалия
Южная Корея
В сборной Аргентины оценили шансы Месси сыграть на ЧМ-2026
Сегодня, 03:15
Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони не стал делать прогнозов относительно участия Лионеля Месси на ЧМ-2026.
Фото: Getty Images
По словам тренера, решение по будущему капитана национальной команды будет приниматься без давления и в более поздний срок.
- Я встречался с Месси. Что касается чемпионата мира, посмотрим позже, мы говорили о многом, но не об этом. Не нужно его перегружать, пусть он примет решение, которое должен принять. Затем мы подумаем о том, что лучше для команды, - сказал наставник пресс-службе сборной Аргентины.
Скалони отдельно подчеркнул значение Месси для атмосферы внутри команды, отметив, что пример капитана напрямую влияет на настрой остальных игроков.
Мировое первенство пройдёт с 11 июня по 19 июля. Турнир станет историческим: в нём впервые примут участие 48 сборных.
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Лионель Месси
Сборная Аргентины
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|
0
0