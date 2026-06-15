Стали известны стартовые составы на матч Швеция - Тунис

Определены стартовые составы сборных Швеции и Туниса на стартовый поединок ЧМ-2026.

Фото: ФИФА

Швеция: Нордфельдт, Лагербильке, Линделёф, Хин, Гудмундссон, Бернхардссон, Нюгрен, Карлстрём, Аяри, Исак, Дьёкереш.



Тунис: Шамах, Абди, Тальби, Рекик, Валери, Бен Хамида, Межбри, Хедира, Скири, Слимане, Саад.



Напомним, начало матча запланировано на 05:00 мск.



Для обеих команд эта игра станет первой на нынешнем мировом первенстве. В одну группу этих сборных также входят Нидерланды и Япония.