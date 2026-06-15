Генич отреагировал на ничью Японии с Нидерландами

Сборная Японии заслужила похвалу от известного комментатора Константина Генича после матча первого тура чемпионата мира - 2026 против Нидерландов.

Фото: ФИФА

- Как же красиво, мягко и аккуратно японцы работают с мячом. Просто красавцы, - написал комментатор в своём телеграм-канале.

Азиатская команда дважды уступала по ходу встречи, но сумела избежать поражения и заработать одно очко.Поединок завершился со счётом 2:2. Впереди у Японии встречи против Туниса и Швеции. Эти матчи состоятся 21 и 26 июня соответственно.