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Генич отреагировал на ничью Японии с Нидерландами

Сборная Японии заслужила похвалу от известного комментатора Константина Генича после матча первого тура чемпионата мира - 2026 против Нидерландов.
Фото: ФИФА
Азиатская команда дважды уступала по ходу встречи, но сумела избежать поражения и заработать одно очко.

- Как же красиво, мягко и аккуратно японцы работают с мячом. Просто красавцы, - написал комментатор в своём телеграм-канале.

Поединок завершился со счётом 2:2. Впереди у Японии встречи против Туниса и Швеции. Эти матчи состоятся 21 и 26 июня соответственно.

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