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Мексиканский чиновник потерял должность после выходки на чемпионате мира
Сегодня, 05:51
Мексиканский чиновник Улисес Берналь лишился своей должности после инцидента на матче чемпионата мира - 2026 между сборными Южной Кореи и Чехии.
Фото: ФИФА
Как пишет New York Post, скандал разгорелся после публикации видео с трибун. Во время празднования гола южнокорейской команды блогер Юн Сун Джин снимала себя и болельщиков вокруг. В кадр попал мексиканский фанат, который продемонстрировал жест, расценённый как расистский, после чего рассмеялся.
Запись быстро распространилась в социальных сетях и вызвала широкий общественный резонанс. Впоследствии Берналь принёс извинения за своё поведение и подтвердил, что был отстранён от работы.
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ЧМ-2026
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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