Мексиканский чиновник потерял должность после выходки на чемпионате мира

Мексиканский чиновник Улисес Берналь лишился своей должности после инцидента на матче чемпионата мира - 2026 между сборными Южной Кореи и Чехии.



Фото: ФИФА

Как пишет New York Post, скандал разгорелся после публикации видео с трибун. Во время празднования гола южнокорейской команды блогер Юн Сун Джин снимала себя и болельщиков вокруг. В кадр попал мексиканский фанат, который продемонстрировал жест, расценённый как расистский, после чего рассмеялся.



Запись быстро распространилась в социальных сетях и вызвала широкий общественный резонанс. Впоследствии Берналь принёс извинения за своё поведение и подтвердил, что был отстранён от работы.