Файзуллаев поделился ожиданиями от старта на чемпионате мира

Полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев высказался перед дебютом на ЧМ-2026.

Фото: ПФК ЦСКА

"Конечно, у нас одна из самых сложных групп. И в чем-то даже хорошо, что мы будем играть с такими сборными, как Колумбия и Португалия.