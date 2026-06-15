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Файзуллаев поделился ожиданиями от старта на чемпионате мира

Полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев высказался перед дебютом на ЧМ-2026.
Фото: ПФК ЦСКА
"Конечно, у нас одна из самых сложных групп. И в чем-то даже хорошо, что мы будем играть с такими сборными, как Колумбия и Португалия.

Но не сказал бы, что ДР Конго слабее, потому что африканские команды физически очень сильные и могут любому дать хороший отпор. Думаю, все матчи будут очень сложными. Не только для нас, но и для них тоже, потому что они еще не знают нас, и мы можем преподнести им сюрприз", - сказал Файзуллаев.

Сборная Узбекистана проведет первый матч на текущем чемпионате мира в ночь на четверг, 18 июня. Команда Фабио Каннаваро сыграет против Колумбии, стартовый свисток прозвучит в 5:00 по московскому времени. Во втором туре группового этапа Узбекистан встретится со сборной Португалии, в третьем туре их соперниками станет национальная команда Демократической Республики Конго.

Источник: "СЭ"

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