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ФИФА признала 40-летнего футболиста лучшим игроком матча Испания - Кабо-Верде

Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья признан лучшим игроком матча первого тура чемпионата мира - 2026 против Испании.
Фото: ФИФА
Именно его уверенная игра помогла африканской команде удержать ничью во встрече с одним из фаворитов турнира.

40-летний вратарь семь раз спас свою команду и сохранил ворота в неприкосновенности. Поединок завершился со счётом 0:0, а испанцы так и не смогли подобрать ключи к обороне соперника.

Для Возиньи этот матч стал особенным ещё и потому, что он впервые сыграл на чемпионате мира. На клубном уровне опытный голкипер выступает за португальский "Шавеш".

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