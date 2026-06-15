ФИФА признала 40-летнего футболиста лучшим игроком матча Испания - Кабо-Верде

Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья признан лучшим игроком матча первого тура чемпионата мира - 2026 против Испании.

Фото: ФИФА

Именно его уверенная игра помогла африканской команде удержать ничью во встрече с одним из фаворитов турнира.



40-летний вратарь семь раз спас свою команду и сохранил ворота в неприкосновенности. Поединок завершился со счётом 0:0, а испанцы так и не смогли подобрать ключи к обороне соперника.



Для Возиньи этот матч стал особенным ещё и потому, что он впервые сыграл на чемпионате мира. На клубном уровне опытный голкипер выступает за португальский "Шавеш".