Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Кот-д`Ивуар
1 - 0 1 0
ЭквадорЗавершен
Швеция
5 - 1 5 1
ТунисЗавершен
Испания
0 - 0 0 0
Кабо-ВердеЗавершен
Бельгия
0 - 1 0 1
Египет2 тайм

Официально: на ЧМ-2026 состоялась первая тренерская отставка

Сборная Туниса объявила об уходе Сабри Лямуши с поста рулевого национальной команды.
Фото: Getty Images
О решении официально сообщила федерация футбола страны.

Отставка последовала после неудачного старта тунисцев на чемпионате мира - 2026. В матче первого тура группового этапа команда потерпела крупное поражение от сборной Швеции со счётом 1:5.

Таким образом, Тунис стал первой сборной на нынешнем чемпионате мира, которая официально сменила главного тренера по ходу турнира.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится