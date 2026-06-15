Официально: на ЧМ-2026 состоялась первая тренерская отставка

Сборная Туниса объявила об уходе Сабри Лямуши с поста рулевого национальной команды.

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О решении официально сообщила федерация футбола страны.



Отставка последовала после неудачного старта тунисцев на чемпионате мира - 2026. В матче первого тура группового этапа команда потерпела крупное поражение от сборной Швеции со счётом 1:5.



Таким образом, Тунис стал первой сборной на нынешнем чемпионате мира, которая официально сменила главного тренера по ходу турнира.