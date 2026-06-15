Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Кот-д`Ивуар
1 - 0 1 0
ЭквадорЗавершен
Швеция
5 - 1 5 1
ТунисЗавершен
Испания
0 - 0 0 0
Кабо-ВердеЗавершен
Бельгия
0 - 1 0 1
Египет2 тайм

После матча с Испанией на вратаря Кабо-Верде подписались 2 млн человек

Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья стал одной из главных звёзд стартовых дней чемпионата мира - 2026. После матча с Испанией (0:0) популярность 40-летнего вратаря взлетела до рекордных отметок.
Фото: ФИФА
По данным СМИ, если до встречи на его страницы в социальных сетях были подписаны около 20 тысяч человек, то после финального свистка эта цифра выросла примерно до 2 миллионов.

Возинья оказался в центре внимания благодаря блестящей игре против одного из фаворитов турнира. В матче с действующими чемпионами Европы голкипер совершил семь сейвов и сохранил свои ворота в неприкосновенности. После игры эмоции захлестнули футболиста - он не смог сдержать слёз.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится