Генич отреагировал на потерю очков Испании в матче на ЧМ-2026

Сборная Испании неожиданно потеряла очки в стартовом матче чемпионата мира - 2026, сыграв вничью с Кабо-Верде (0:0). Результат встречи прокомментировал известный комментатор Константин Генич.

Фото: ФИФА

- Ну, есть первая сенсация. Жаль, что со сборной Испании. И здорово, что с такими крепышами из Кабо-Верде, - написал Генич в своём телеграм-канале.

Матч Испания - Кабо-Верде оказался первым на нынешнем мундиале, в котором зрители не увидели забитых мячей.Во втором туре группового этапа команда Луиса де ла Фуэнте встретится со сборной Саудовской Аравии.