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5 - 1 5 1
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0 - 0 0 0
Кабо-ВердеЗавершен
Бельгия
0 - 1 0 1
Египет2 тайм

Генич отреагировал на потерю очков Испании в матче на ЧМ-2026

Сборная Испании неожиданно потеряла очки в стартовом матче чемпионата мира - 2026, сыграв вничью с Кабо-Верде (0:0). Результат встречи прокомментировал известный комментатор Константин Генич.
Фото: ФИФА
Матч Испания - Кабо-Верде оказался первым на нынешнем мундиале, в котором зрители не увидели забитых мячей.

- Ну, есть первая сенсация. Жаль, что со сборной Испании. И здорово, что с такими крепышами из Кабо-Верде, - написал Генич в своём телеграм-канале.

Во втором туре группового этапа команда Луиса де ла Фуэнте встретится со сборной Саудовской Аравии.

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