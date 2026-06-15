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Черчесов ответил, как могла бы выступить Россия на ЧМ-2026

Отсутствие сборной России на чемпионате мира - 2026 остаётся одной из самых обсуждаемых тем по ходу турнира. Своим мнением по этому поводу поделился наставник "Ахмата" Станислав Черчесов.
Фото: РФС
Специалист отметил, что без матчей против сильнейших национальных команд сложно объективно оценить нынешний уровень российской сборной и её возможные перспективы на крупном международном турнире.

- Мы хотели бы увидеть и сборную России. Но как она выступила бы - невозможно дать точный ответ. Последние годы мы не играем с топовыми сборными, игроки не получают такого опыта регулярно, - приводит слова Черчесова "Спорт-Экспресс".

Напомним, команда Валерия Карпина продолжает проводить только товарищеские встречи. Последним крупным турниром для сборной России остаётся домашний чемпионат мира 2018 года, на котором команда под руководством Черчесова дошла до четвертьфинала.

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