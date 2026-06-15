Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Кот-д`Ивуар
1 - 0 1 0
ЭквадорЗавершен
Швеция
5 - 1 5 1
ТунисЗавершен
Испания
0 - 0 0 0
Кабо-ВердеЗавершен
Бельгия
1 - 1 1 1
ЕгипетЗавершен

Бельгия избежала поражения в матче с Египтом на ЧМ-2026

Сборная Бельгии не смогла начать чемпионат мира - 2026 с победы. В матче первого тура группового этапа команда поделила очки с Египтом - встреча завершилась со счётом 1:1.
Фото: ФИФА
Первыми отличились египтяне. На 20-й минуте Эмам Ашур завершил атаку своей команды точным ударом и вывел сборную Египта вперёд. Бельгийцы долго не могли найти путь к воротам соперника, однако во втором тайме всё же сравняли счёт.

На 66-й минуте Мохамед Хани срезал мяч в собственные ворота после одной из атак бельгийской команды. Этот автогол в итоге позволил европейской сборной избежать поражения в стартовом матче турнира.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится