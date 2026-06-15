Бельгия избежала поражения в матче с Египтом на ЧМ-2026

Сборная Бельгии не смогла начать чемпионат мира - 2026 с победы. В матче первого тура группового этапа команда поделила очки с Египтом - встреча завершилась со счётом 1:1.

Фото: ФИФА

Первыми отличились египтяне. На 20-й минуте Эмам Ашур завершил атаку своей команды точным ударом и вывел сборную Египта вперёд. Бельгийцы долго не могли найти путь к воротам соперника, однако во втором тайме всё же сравняли счёт.



На 66-й минуте Мохамед Хани срезал мяч в собственные ворота после одной из атак бельгийской команды. Этот автогол в итоге позволил европейской сборной избежать поражения в стартовом матче турнира.