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Воспитанник "Спартака": болею за Аргентину из-за лучшего футболиста мира
Сегодня, 00:31
Бывший нападающий "
Спартака
" Денис Давыдов рассказал, за кого переживает на чемпионате мира - 2026.
Фото: Getty Images
Воспитанник "
Спартака
" не только поддержал действующих чемпионов мира, но и сделал выбор в вечном споре между Месси и
Криштиану Роналду
.
- Болею за Аргентину, потому что там играет лучший футболист мира. Надеюсь, ему удастся повторить триумф 2022 года. Кто больше забьет на ЧМ: Месси или Роналду? Конечно, Лионель Месси, - приводит слова Давыдова
"РБ Спорт"
.
Аргентина начнёт выступление на турнире 17 июня матчем против Алжира. В этот же день свой первый поединок на мундиале проведёт и сборная Португалии, которая встретится с ДР Конго.
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Денис Давыдов
Сборная Португалии
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Сборная Аргентины
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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