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Воспитанник "Спартака": болею за Аргентину из-за лучшего футболиста мира

Бывший нападающий "Спартака" Денис Давыдов рассказал, за кого переживает на чемпионате мира - 2026.
Фото: Getty Images
Воспитанник "Спартака" не только поддержал действующих чемпионов мира, но и сделал выбор в вечном споре между Месси и Криштиану Роналду.

- Болею за Аргентину, потому что там играет лучший футболист мира. Надеюсь, ему удастся повторить триумф 2022 года. Кто больше забьет на ЧМ: Месси или Роналду? Конечно, Лионель Месси, - приводит слова Давыдова "РБ Спорт".

Аргентина начнёт выступление на турнире 17 июня матчем против Алжира. В этот же день свой первый поединок на мундиале проведёт и сборная Португалии, которая встретится с ДР Конго.

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