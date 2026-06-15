Капитан сборной Испании объяснил потерю очков в матче с Кабо-Верде

Сборная Испании не сумела начать чемпионат мира - 2026 с победы, сыграв вничью с Кабо-Верде (0:0). После матча своим мнением о результате поделился капитан команды Родри.



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- Это была игра на терпение. Они сели в оборону с самого начала. Мы создавали моменты, но не смогли забить. Трудно против команды, которая играет низким блоком, - передаёт слова футболиста The Touchline.

Полузащитник признал, что испанцы ожидали непростую встречу из-за оборонительной тактики соперника и столкнулись с серьёзными трудностями при вскрытии насыщенной защиты.Теперь "красной фурии" предстоит исправлять ситуацию в следующих турах группового этапа. Испанцы сыграют с Уругваем и Саудовской Аравией.