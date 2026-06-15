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Стало известно, выйдет ли Месси в старте на матч с Алжиром

Сборная Аргентины, вероятно, сможет рассчитывать на Лионеля Месси уже в стартовом матче чемпионата мира - 2026.
Фото: Getty Images
Как пишет El Desmarque, капитан действующих чемпионов мира полностью восстановился после повреждения бедра. По информации источника, 38-летний форвард не только готов сыграть против Алжира, но и должен появиться на поле с первых минут.

Матч Аргентина - Алжир состоится в ночь на 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по московскому времени.

На групповом этапе команде Лионеля Скалони также предстоят встречи со сборными Австрии и Иордании.

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