Испания и Кабо-Верде имели самый большой разрыв в рейтинге ФИФА на ЧМ-2026

Ничья сборной Кабо-Верде в матче с Испанией стала ещё более примечательной, если взглянуть на положение команд в рейтинге ФИФА.



Фото: ФИФА

Перед очной встречей на чемпионате мира - 2026 именно Испания и Кабо-Верде имели наибольший разрыв среди всех участников турнира. Испанская команда занимает третье место в мировом рейтинге, тогда как африканская сборная располагается лишь на 64-й строчке.



Разница между командами до стартового свистка составляла более 500 рейтинговых баллов. Несмотря на это, фаворит не сумел подтвердить свой статус на поле. Встреча, прошедшая в Атланте, завершилась без забитых мячей - 0:0.