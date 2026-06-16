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Колосков - о ЧМ-2026: слишком много команд играют в посредственный футбол

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков скептически оценил первые дни чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
По мнению футбольного функционера, на групповом этапе турнир пока не оправдывает ожиданий по качеству игры.

- В полной мере чемпионат мира для меня начнется с плей-офф, а пока смотреть там нечего. Слишком много команд, которые играют в посредственный футбол, - цитирует Колоскова "РБ Спорт".

Колосков дал понять, что расширение состава участников не пошло турниру на пользу. По его мнению, многие матчи группового этапа уступают по уровню тем встречам, которые болельщики привыкли видеть на поздних стадиях крупных международных соревнований.

Напомним, нынешний чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Финальный матч турнира состоится 19 июля.

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