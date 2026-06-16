Главный тренер сборной Испании прокомментировал потерю очков в матче с Кабо-Верде

Ничья с Кабо-Верде на старте чемпионата мира - 2026 не стала поводом для паники в стане сборной Испании.

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- Мы создали много моментов, но нам не хватало изящества. Оппонент выступил очень организованно, играл от обороны, и нам было очень трудно использовать пространство. Нам не хватало сыгранности и свежести, но когда мяч просто не залетает в ворота, он просто не залетает, - приводит слова специалиста AS.

Главный тренер команды Луис де ла Фуэнте после матча заявил, что доволен созданными моментами и уверен в прогрессе своих футболистов по ходу турнира.Испанский тренер отметил, что на чемпионате мира нет лёгких матчей, а добиться победы на таком турнире крайне непросто.Де ла Фуэнте также подчеркнул, что продолжает постепенно вводить в состав новых футболистов и рассчитывает увидеть более качественную игру уже в следующем туре.