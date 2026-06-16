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ФИФА сделает исключение для Трампа на финале чемпионата мира

Президент США Дональд Трамп может принять непосредственное участие в церемонии награждения победителя чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
Как сообщает talkSPORT, для американского лидера готовы сделать исключение из стандартного протокола ФИФА. По данным источника, Трампу разрешат лично вручить трофей капитану команды-победителя. Кроме того, он сможет самостоятельно решить, покинуть ли сцену после передачи кубка или остаться рядом с футболистами во время праздничных мероприятий.

Обычно процедура выглядит иначе: трофей находится на специальном постаменте, откуда его забирает капитан сборной и затем поднимает вместе с партнёрами по команде. Однако в ФИФА не возражают против особого формата церемонии с участием президента США.

Подобная ситуация уже происходила во время клубного чемпионата мира, когда Трамп вручал награду футболистам "Челси".

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