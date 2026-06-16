ФИФА сделает исключение для Трампа на финале чемпионата мира

Президент США Дональд Трамп может принять непосредственное участие в церемонии награждения победителя чемпионата мира - 2026.



Фото: ФИФА

Как сообщает talkSPORT, для американского лидера готовы сделать исключение из стандартного протокола ФИФА. По данным источника, Трампу разрешат лично вручить трофей капитану команды-победителя. Кроме того, он сможет самостоятельно решить, покинуть ли сцену после передачи кубка или остаться рядом с футболистами во время праздничных мероприятий.



Обычно процедура выглядит иначе: трофей находится на специальном постаменте, откуда его забирает капитан сборной и затем поднимает вместе с партнёрами по команде. Однако в ФИФА не возражают против особого формата церемонии с участием президента США.



Подобная ситуация уже происходила во время клубного чемпионата мира, когда Трамп вручал награду футболистам "Челси".