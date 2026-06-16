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Саудовская Аравия упустила победу над Уругваем в матче ЧМ-2026

Сборная Саудовской Аравии была близка к победе в стартовом матче чемпионата мира - 2026, однако не смогла удержать преимущество во встрече с Уругваем.
Фото: ФИФА
Поединок группы H завершился вничью со счётом 1:1. На 41-й минуте Абдулела Аль-Амри успешно сыграл на добивании после розыгрыша углового и отправил мяч в ворота южноамериканской команды.

Уругвай долгое время не мог подобрать ключи к обороне соперника, но всё же ушёл от поражения в концовке встречи. На 80-й минуте Араухо Вильчес восстановил равновесие на табло и принёс своей сборной одно очко.

В следующем матче Саудовская Аравия встретится с Испанией, а Уругвай сыграет против Кабо-Верде.

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