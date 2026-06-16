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Назван лучший игрок матча Саудовская Аравия - Уругвай

Полузащитник сборной Уругвая Федерико Вальверде признан лучшим игроком матча первого тура чемпионата мира - 2026 против Саудовской Аравии.
Фото: ФИФА
Встреча группы H завершилась вничью со счётом 1:1. Уругвайцы уступали по ходу матча, однако сумели избежать поражения благодаря голу во втором тайме.

Вальверде провёл на поле весь матч и стал одним из самых активных футболистов своей команды. Хавбек нанёс три удара по воротам, два из которых пришлись в створ, выполнил две успешные обводки и отметился высокой точностью передач - 37 точных пасов из 43.

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