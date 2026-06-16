Нойер нарушил сразу два пункта регламента ФИФА на ЧМ-2026 - источник

Несмотря на уверенную победу сборной Германии над Кюрасао (7:1), после матча в центре обсуждения оказался не результат, а экипировка Мануэля Нойера.



Фото: ФИФА

Как пишет GMS, опытный голкипер вышел на игру в форме, которая не полностью соответствовала требованиям ФИФА. По данным источника, вратарь одновременно нарушил два пункта регламента.



Отмечается, что Нойер использовал футболку с укороченными рукавами, а также надел под зелёную вратарскую форму белую майку. Согласно действующим правилам, нижний слой экипировки должен соответствовать цвету основного комплекта.



Во время матча арбитры не обратили внимания на эти детали и не потребовали от немецкого вратаря сменить форму.