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Нойер нарушил сразу два пункта регламента ФИФА на ЧМ-2026 - источник

Несмотря на уверенную победу сборной Германии над Кюрасао (7:1), после матча в центре обсуждения оказался не результат, а экипировка Мануэля Нойера.
Фото: ФИФА
Как пишет GMS, опытный голкипер вышел на игру в форме, которая не полностью соответствовала требованиям ФИФА. По данным источника, вратарь одновременно нарушил два пункта регламента.

Отмечается, что Нойер использовал футболку с укороченными рукавами, а также надел под зелёную вратарскую форму белую майку. Согласно действующим правилам, нижний слой экипировки должен соответствовать цвету основного комплекта.

Во время матча арбитры не обратили внимания на эти детали и не потребовали от немецкого вратаря сменить форму.

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