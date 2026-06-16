Дембеле определился со своим будущим в "ПСЖ" - источник

Будущее Усмана Дембеле, судя по всему, останется связано с "ПСЖ".

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По информации журналиста Фабриса Хокинса, французский форвард не планирует менять клуб, несмотря на интерес со стороны других команд.



Сообщается, что стороны продолжают работу над новым соглашением. Переговорный процесс проходит без осложнений, а окончательно уладить все детали планируется после завершения чемпионата мира - 2026.



Источник отмечает, что сам футболист настроен продолжить карьеру в Париже и не рассматривает варианты с уходом. Руководство клуба также заинтересовано в продлении сотрудничества с одним из лидеров команды.