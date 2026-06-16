Футболист "Локомотива" назвал свою любимую сборную на ЧМ-2026

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- Совсем ночные матчи не смотрю. Как болельщик я буду смотреть за сборной Португалии. На этом турнире я буду болеть за них, - сказал Ненахов в эфире "Матч ТВ"

Футболист признался, что его симпатии на турнире связаны со сборной Португалии.По словам Ненахова, из-за позднего времени начала матчей он следит далеко не за всеми играми мирового первенства, однако выступления португальской команды пропускать не собирается.Свой путь на чемпионате мира португальцы начнут 17 июня матчем против ДР Конго. Затем команде предстоят встречи со сборными Узбекистана и Колумбии.