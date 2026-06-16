Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Саудовская Аравия
1 - 1 1 1
УругвайЗавершен
Иран
0 - 1 0 1
Новая Зеландия1 тайм
Франция
22:00
СенегалНе начат

Футболист "Локомотива" назвал свою любимую сборную на ЧМ-2026

Игрок "Локомотива" Максим Ненахов рассказал, за какую команду будет переживать на чемпионате мира - 2026.
Фото: Getty Images
Футболист признался, что его симпатии на турнире связаны со сборной Португалии.

По словам Ненахова, из-за позднего времени начала матчей он следит далеко не за всеми играми мирового первенства, однако выступления португальской команды пропускать не собирается.

- Совсем ночные матчи не смотрю. Как болельщик я буду смотреть за сборной Португалии. На этом турнире я буду болеть за них, - сказал Ненахов в эфире "Матч ТВ".

Свой путь на чемпионате мира португальцы начнут 17 июня матчем против ДР Конго. Затем команде предстоят встречи со сборными Узбекистана и Колумбии.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится