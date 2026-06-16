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Экс-тренер сборной России высказался о первых матчах ЧМ-2026

Стартовые матчи чемпионата мира - 2026 не произвели сильного впечатления на бывшего главного тренера сборной России Анатолия Бышовца.
Фото: ФИФА
Специалист считает, что на первых играх турнира футболистам пока не хватает качества исполнения.

- Матчи, которые мы посмотрели на старте чемпионата мира, оставили двойственное впечатление по старанию и качеству. Старание было, а качества - нет. Но первые матчи всегда проходят на морально-психологическом уровне, - приводит слова Бышовца ТАСС.

Мировое первенство стартовало 11 июня и продлится до 19 июля. Турнир проходит на полях США, Мексики и Канады.

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