Экс-тренер сборной России высказался о первых матчах ЧМ-2026

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- Матчи, которые мы посмотрели на старте чемпионата мира, оставили двойственное впечатление по старанию и качеству. Старание было, а качества - нет. Но первые матчи всегда проходят на морально-психологическом уровне, - приводит слова Бышовца ТАСС

Специалист считает, что на первых играх турнира футболистам пока не хватает качества исполнения.Мировое первенство стартовало 11 июня и продлится до 19 июля. Турнир проходит на полях США, Мексики и Канады.