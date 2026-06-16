Кирьяков считает, что Россия вышла бы в плей-офф ЧМ-2026

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- Думаю, сборная России вышла бы в плей-офф ЧМ-2026 с третьего места. В каждой группе есть сборная, которая по уровню ниже нашей. За выход со второго тоже бы боролись, - приводит слова Кирьякова "Советский спорт"

По мнению специалиста, нынешний формат турнира с 48 участниками оставляет российской команде реальные шансы на преодоление группового этапа.Напомним, сборная России с 2022 года не участвует в официальных международных соревнованиях и проводит исключительно товарищеские встречи.