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Кирьяков считает, что Россия вышла бы в плей-офф ЧМ-2026

Сборная России могла бы рассчитывать на выход в плей-офф чемпионата мира - 2026, если бы принимала участие в турнире. Такое мнение высказал бывший нападающий национальной команды и российский тренер Сергей Кирьяков.
Фото: РФС
По мнению специалиста, нынешний формат турнира с 48 участниками оставляет российской команде реальные шансы на преодоление группового этапа.

- Думаю, сборная России вышла бы в плей-офф ЧМ-2026 с третьего места. В каждой группе есть сборная, которая по уровню ниже нашей. За выход со второго тоже бы боролись, - приводит слова Кирьякова "Советский спорт".

Напомним, сборная России с 2022 года не участвует в официальных международных соревнованиях и проводит исключительно товарищеские встречи.

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