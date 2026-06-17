Стало известно имя лучшего игрока матча Ирак - Норвегия

Эрлинг Холанд ярко отметил своё возвращение сборной Норвегии на чемпионат мира. Форвард оформил дубль в матче с Ираком и был признан лучшим игроком встречи по версии ФИФА.

Фото: ФИФА

Для нападающего "Манчестер Сити" этот матч стал первым на мировых первенствах. Норвежцы же сыграли на чемпионате мира впервые с 1998 года и сразу добились уверенной победы со счётом 4:1.



Холанд стал главным действующим лицом на поле. За 90 минут он нанёс пять ударов по воротам, четыре из которых пришлись в створ, дважды поразил цель, выполнил одну успешную обводку, заработал на себе три нарушения правил и отметился ключевой передачей.