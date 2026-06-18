"Величайший игрок современности". Головин отреагировал на хет-трик Месси

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал хет-трик нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в матче ЧМ-2026 с Алжиром (3:0).

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"Три гола Месси? Величайший игрок современности, что тут еще сказать", - передает ТАСС слова Головина.

38-летний нападающий сборной Аргентины Лионель Месси записал на свой счет хет-трик в матче первого тура группового этапа ЧМ-2026 против "Алжира" (3:0). Всего Месси забил 16 мячей на чемпионатах мира, догнав немца Мирослава Клозе, который удерживает рекорд по голам на мундиалях.