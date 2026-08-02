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"Урал" всухую разгромил "СКА-Хабаровск" в 4-м туре Первой лиги

"Урал" одержал победу над "СКА-Хабаровском" в 4-м туре Первой лиги со счетом 3:0.
Фото: ФК "Урал"
Дублем за екатеринбургскую команду отличился хорватский форвард Мартин Секулич. Третий мяч забил нападающий Денис Боков.

Первая лига

4 тур

Голы: Секулич, 50, 60 (пен), Боков, 86.

"СКА-Хабаровск": Ботнарь, Борисов, Ужгин (Вшивков, 46), Плиев, Мухин, Моцпан, Маркитесов (Багиев, 46), Блиев, Школик (Алиев, 68), Алкалде (Шавлохов, 46), Глотов.

"Урал": Селихов, Тихий (Бегич, 76), Итало, Коротков (Карапузов, 82), Ар. Мамин, Сунгатулин, Байрамян, Лео Кордейро (Бондарев, 82), Малькевич, Секулич (Фурье, 72), Ишков (Боков, 73).

Предупреждения: Сунгатулин, 12, Блиев, 59.

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