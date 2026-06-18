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Мостовой отреагировал на волну критики в адрес Роналду

Александр Мостовой встал на защиту Криштиану Роналду после стартового матча сборной Португалии на чемпионате мира 2026 года.
Фото: Getty Images
Бывший полузащитник "Сельты" считает, что критика в адрес капитана португальской команды после игры с ДР Конго выглядит несправедливой.

- Я не согласен с критикой в адрес Роналду. Да, Роналду было непросто, потому что вокруг него все время было семь футболистов в голубых майках. Он искал и пытался, - приводит слова Мостового "Чемпионат".

Встреча первого тура группового этапа завершилась вничью со счётом 1:1. Роналду провёл матч без результативных действий, после чего получил немало критических оценок со стороны болельщиков и экспертов.

Во втором туре Португалия встретится с Узбекистаном. Матч состоится 23 июня.

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