Мостовой отреагировал на волну критики в адрес Роналду

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- Я не согласен с критикой в адрес Роналду. Да, Роналду было непросто, потому что вокруг него все время было семь футболистов в голубых майках. Он искал и пытался, - приводит слова Мостового "Чемпионат"

Бывший полузащитник "Сельты" считает, что критика в адрес капитана португальской команды после игры с ДР Конго выглядит несправедливой.Встреча первого тура группового этапа завершилась вничью со счётом 1:1. Роналду провёл матч без результативных действий, после чего получил немало критических оценок со стороны болельщиков и экспертов.Во втором туре Португалия встретится с Узбекистаном. Матч состоится 23 июня.