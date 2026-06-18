Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Гана
1 - 0 1 0
ПанамаЗавершен
Узбекистан
1 - 3 1 3
КолумбияЗавершен
Чехия
19:00
ЮАРНе начат
Швейцария
22:00
Босния и ГерцеговинаНе начат

Погребняк объяснил, почему Португалия не смогла победить ДР Конго

Павел Погребняк признался, что результат матча между Португалией и ДР Конго стал для него неожиданностью.
Фото: ФИФА
Бывший нападающий сборной России считает, что португальцы сами упустили победу на старте чемпионата мира 2026 года.

- Этот результат удивил всех. Но после Испании уже поражаться нечему. Португальцы, как и швейцарцы, забили гол и перестали играть. За это их наказали, - приводит слова Погребняка "Спорт-Экспресс".

Также экс-футболист отметил, что в плей-офф должны выходить команды, которые больше заслуживают этого своей игрой и отношением на поле.

В первом туре группы K сборная Португалии не смогла обыграть ДР Конго, завершив встречу со счётом 1:1. Следующим соперником команды Роберто Мартинеса станет сборная Узбекистана.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится