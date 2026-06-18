Погребняк объяснил, почему Португалия не смогла победить ДР Конго

Павел Погребняк признался, что результат матча между Португалией и ДР Конго стал для него неожиданностью.

Фото: ФИФА





- Этот результат удивил всех. Но после Испании уже поражаться нечему. Португальцы, как и швейцарцы, забили гол и перестали играть. За это их наказали, - приводит слова Погребняка "Спорт-Экспресс"

Также экс-футболист отметил, что в плей-офф должны выходить команды, которые больше заслуживают этого своей игрой и отношением на поле.



В первом туре группы K сборная Португалии не смогла обыграть ДР Конго, завершив встречу со счётом 1:1. Следующим соперником команды Роберто Мартинеса станет сборная Узбекистана. Бывший нападающий сборной России считает, что португальцы сами упустили победу на старте чемпионата мира 2026 года.Также экс-футболист отметил, что в плей-офф должны выходить команды, которые больше заслуживают этого своей игрой и отношением на поле.В первом туре группы K сборная Португалии не смогла обыграть ДР Конго, завершив встречу со счётом 1:1. Следующим соперником команды Роберто Мартинеса станет сборная Узбекистана.