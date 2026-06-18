Губерниев: Роналду - полено бесполезное! На банку и пущай другие играют

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- Я об этом писал уже! Криш нынче полено бесполезное! На банку и пущай другие играют! - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее экс-нападающий сборной Франции Тьерри Анри заявил, что в одном из моментов матча Роналду принял неверное решение, пробив по воротам.Напомним, что поединок завершился без победителя - 1:1. Впереди португальцев ждут матчи с Узбекистаном и Колумбией.По окончании матча с Конго многие эксперты раскритиковали Роналду, который не смог реализовать несколько опасных моментов.