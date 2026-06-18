Комбаров назвал главных фаворитов чемпионата мира

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- Аргентина, Франция, Испания. При этом можно ждать сюрпризы, неожиданные результаты мы уже видели, - цитирует Комбарова "Матч ТВ"

При этом бывший футболист отметил, что турнир уже успел преподнести несколько неожиданных результатов.Мировое первенство проходит в США, Канаде и Мексике и продлится до 19 июля. Действующим обладателем трофея остаётся сборная Аргентины. Четыре года назад аргентинцы выиграли чемпионат мира в Катаре, обыграв в финале Францию в серии пенальти.Финал ЧМ-2026 запланирован на 19 июля.