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Комбаров назвал главных фаворитов чемпионата мира

Экс-защитник "Спартака" Кирилл Комбаров назвал сборные, которые считает основными претендентами на победу на чемпионате мира 2026 года.
Фото: ФИФА
При этом бывший футболист отметил, что турнир уже успел преподнести несколько неожиданных результатов.

- Аргентина, Франция, Испания. При этом можно ждать сюрпризы, неожиданные результаты мы уже видели, - цитирует Комбарова "Матч ТВ".

Мировое первенство проходит в США, Канаде и Мексике и продлится до 19 июля. Действующим обладателем трофея остаётся сборная Аргентины. Четыре года назад аргентинцы выиграли чемпионат мира в Катаре, обыграв в финале Францию в серии пенальти.

Финал ЧМ-2026 запланирован на 19 июля.

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