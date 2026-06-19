Тренер сборной Южной Кореи прокомментировал поражение от Мексики

Хон Мён Бо, главный тренер сборной Южной Кореи, высказался о поражении команды от Мексики (0:1) во 2-м туре группового этапа чемпионата мира.

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В последнем матче группового этапа мы отдадим все силы. Я попросил игроков сохранять спокойствие и играть в свой футбол. Всё было не так уж плохо. Теперь сосредоточимся на подготовке к следующему матчу", — приводит слова Хона Мён Бо официальный сайт ФИФА.

По словам Мён Бо, в проигранном поединке всё было не так плохо. Напомним, что в первом туре корейцы обыграли сборную Чехии со счётом 2:1."Мы сыграли именно так, как планировали. То, как мы пропустили гол, разочаровало нас.Сборная Мексики набрала 6 очков в группе A и гарантировала себе выход в 1/16 финала ЧМ-2026. Южная Корея с 3 баллами занимает вторую строчку в квартете. На третьем и четвёртом местах соответственно располагаются команды Чехии и ЮАР, набравшие по одному очку.В заключительном туре в квартете A Чехия сыграет с Мексикой, а ЮАР — с Южной Кореей. Оба поединка пройдут 25 июня и начнутся одновременно — в 04:00 мск.