Гришин заявил, что не считает игрока Кабо-Верде Возинью классным голкипером

Бывший российский футболист Александр Гришин заявил, что история о высококлассной игре вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи в матче со сборной Испании (0:0) была раскручена СМИ.

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"О нём не слышно только из утюга, но ведь история с суперфутболистом в воротах придуманная. Да, он не пропустил от испанцев, но по?настоящему классный сейв был только один, остальное испанцы били в него.