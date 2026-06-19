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Гришин заявил, что не считает игрока Кабо-Верде Возинью классным голкипером

Бывший российский футболист Александр Гришин заявил, что история о высококлассной игре вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи в матче со сборной Испании (0:0) была раскручена СМИ.
Фото: Getty Images
По мнению эксперта, в матче с испанцами Возинья нечасто по-настоящему выручал свою команду.

"О нём не слышно только из утюга, но ведь история с суперфутболистом в воротах придуманная. Да, он не пропустил от испанцев, но по?настоящему классный сейв был только один, остальное испанцы били в него.

СМИ раскрутили из этого сенсацию, грамотно обыграв образ. Отсюда и миллионы подписчиков в социальных сетях, о нём узнал весь мир!" — отметил Гришин в разговоре с "Матч ТВ".

Возинье 40 лет, он выступает за португальский клуб "Шавиш". Футболист, как и вся сборная Кабо-Верде, играет на своём первом чемпионате мира.

Во 2-м туре группового этапа турнира кабовердианцы сыграют с Уругваем. Встреча состоится 22 июня на "Хард Рок Стэдиум" в Майами-Гарденс, штат Флорида, США. Начало — в 01:00 мск.

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