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Гришин назвал Роналду антиподом Месси

Бывший российский футболист Александр Гришин сравнил выступления нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и форварда команды Португалии Криштиану Роналду в первом туре чемпионата мира.[right][/right]
Фото: Getty Images
Месси в игре со сборной Алжира (3:0) оформил хет-трик, Роналду в поединке с ДР Конго (1:1) не отличился результативными действиями. По словам Гришина, Криштиану не сделал ничего полезного, а лишь предъявлял партнёрам претензии.

"Надо подчеркнуть, что в той же сборной Аргентины никто осознанно не играл на Месси. В матче с Алжиром Лионель был отлично встроен в игру команды. Он в таком возрасте блистает за счёт командного футбола, а не перетягивания одеяла на себя.

Другой пример — Роналду, который 90 минут матча с ДР Конго простоял руки в боки. От Криштиану сыпались одни претензии, он просто антипод Месси. Ни одного полезного действия, только ходит и красуется собой. Будет интересно посмотреть, дадут ли Криштиану шанс дальше", — передаёт слова Гришина "Матч ТВ".

Во втором туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Аргентины 22 июня сыграет с Австрией, начало — в 20:00 мск. Встреча пройдёт на "AT&T Стэдиум" в Арлингтоне, штат Техас, США.

Португалия в матче второго тура встретится с национальной командой Узбекистана. Поединок состоится 23 июня на "NRG Стэдиум" в Хьюстоне, штат Техас. Начало — также в 20:00 мск.

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