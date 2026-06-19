Новости
Главные новости
Лента новостей
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости РПЛ
Матчи РПЛ
РПЛ 2025/26
Таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Предстоящие игры РПЛ
Прошедшие матчи РПЛ
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости Первой Лиги
Матчи Первой лиги
Первая лига 2025/26
Таблица Первой лиги
Календарь Первой Лиги
Предстоящие игры Первой лиги
Прошедшие матчи Первой лиги
Сборная России
Трансферы
Новости трансферов России
Европейские трансферы
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
Со следующего сезона в Кубке России будет действовать Fan ID
1
"Рубин" объявил об уходе нападающего
"Индепендьенте" сделал "Спартаку" новое предложение по Барко — источник
5
Гришин назвал Роналду антиподом Месси
3
Гришин заявил, что не считает игрока Кабо-Верде Возинью классным голкипером
3
Главные новости
Матчи
12
Скрыть
Сегодня (3)
Завтра (5)
Вчера (4)
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Канада
6 - 0
6
0
Катар
Завершен
Мексика
1 - 0
1
0
Южная Корея
Завершен
США
22:00
Австралия
Не начат
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Гана
1 - 0
1
0
Панама
Завершен
Узбекистан
1 - 3
1
3
Колумбия
Завершен
Чехия
1 - 1
1
1
ЮАР
Завершен
Швейцария
4 - 1
4
1
Босния и Герцеговина
Завершен
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Шотландия
01:00
Марокко
Не начат
Бразилия
03:30
Гаити
Не начат
Турция
06:00
Парагвай
Не начат
Нидерланды
20:00
Швеция
Не начат
Германия
23:00
Кот-д`Ивуар
Не начат
Чемпионат Мира 2026
Чемпионат Мира 2026
Англия: АПЛ 2025/26
Россия: РПЛ 2025/26
Германия: Бундеслига 1 2025/26
Испания: Ла Лига 2025/26
Италия: Серия А 2025/26
Франция: Лига 1 2025/26
Россия: Первая Лига 2025/26
A
Мексика
ЮАР
Южная Корея
Чехия
B
Канада
Босния и Герцеговина
Катар
Швейцария
C
Бразилия
Марокко
Гаити
Шотландия
D
США
Парагвай
Австралия
Турция
E
Германия
Кюрасао
Кот-Д`Ивуар
Эквадор
F
Нидерланды
Япония
Швеция
Тунис
G
Бельгия
Египет
Иран
Новая Зеландия
H
Испания
Кабо-Верде
Саудовская Аравия
Уругвай
I
Франция
Сенегал
Ирак
Норвегия
J
Аргентина
Алжир
Австрия
Иордания
K
Португалия
Конго ДР
Узбекистан
Колумбия
L
Англия
Хорватия
Гана
Панама
Гришин назвал Роналду антиподом Месси
Сегодня, 10:05
Бывший российский футболист Александр Гришин сравнил выступления нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и форварда команды Португалии
Криштиану Роналду
в первом туре чемпионата мира.[right][/right]
Фото: Getty Images
Месси в игре со сборной Алжира (3:0) оформил хет-трик, Роналду в поединке с ДР Конго (1:1) не отличился результативными действиями. По словам Гришина, Криштиану не сделал ничего полезного, а лишь предъявлял партнёрам претензии.
"Надо подчеркнуть, что в той же сборной Аргентины никто осознанно не играл на Месси. В матче с Алжиром Лионель был отлично встроен в игру команды. Он в таком возрасте блистает за счёт командного футбола, а не перетягивания одеяла на себя.
Другой пример — Роналду, который 90 минут матча с ДР Конго простоял руки в боки. От Криштиану сыпались одни претензии, он просто антипод Месси. Ни одного полезного действия, только ходит и красуется собой. Будет интересно посмотреть, дадут ли Криштиану шанс дальше", — передаёт слова Гришина
"Матч ТВ"
.
Во втором туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Аргентины 22 июня сыграет с Австрией, начало — в 20:00 мск. Встреча пройдёт на "AT&T Стэдиум" в Арлингтоне, штат Техас, США.
Португалия в матче второго тура встретится с национальной командой Узбекистана. Поединок состоится 23 июня на "NRG Стэдиум" в Хьюстоне, штат Техас. Начало — также в 20:00 мск.
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Александр Гришин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Сборная Португалии
Сборная Аргентины
Опубликовал:
Максим Фомченков
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|
2
0