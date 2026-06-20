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Кирьяков объяснил, почему Роналду мешает сборной Португалии

Сергей Кирьяков поделился мнением о критике в адрес Криштиану Роналду после стартового матча сборной Португалии на чемпионате мира 2026 года.
Фото: Getty Images
При этом российский специалист отметил, что проблемы команды нельзя связывать только с её капитаном.

- С одной стороны, Роналду мешает Португалии - есть зависимость от его авторитета, тренер ограничен в кадровых решениях. Но с другой - в этом матче и другие игроки не проявили себя, - передаёт слова Кирьякова "Советский спорт".

В первом туре группового этапа португальцы не смогли обыграть ДР Конго. Встреча завершилась со счётом 1:1, а игра Роналду после финального свистка стала предметом обсуждений в футбольной среде.

Следующий матч на турнире команда Роберто Мартинеса проведёт 23 июня против сборной Узбекистана.

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