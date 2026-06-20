Кирьяков объяснил, почему Роналду мешает сборной Португалии

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- С одной стороны, Роналду мешает Португалии - есть зависимость от его авторитета, тренер ограничен в кадровых решениях. Но с другой - в этом матче и другие игроки не проявили себя, - передаёт слова Кирьякова "Советский спорт"

При этом российский специалист отметил, что проблемы команды нельзя связывать только с её капитаном.В первом туре группового этапа португальцы не смогли обыграть ДР Конго. Встреча завершилась со счётом 1:1, а игра Роналду после финального свистка стала предметом обсуждений в футбольной среде.Следующий матч на турнире команда Роберто Мартинеса проведёт 23 июня против сборной Узбекистана.